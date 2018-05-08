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Общество

Накануне Дня Победы глава Пскова провёл приём ветеранов

8 мая глава Пскова Иван Цецерский провел традиционный приём по случаю 73-й годовщины Великой Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в Городском культурном центре собрались участники обороны Москвы, Сталинграда и Ленинграда, Курской битвы и других сражений, партизанского движения, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, блокадники Ленинграда, ветераны военной службы. Память погибших почтили минутой молчания.

Открывая приём, глава города сказал: «Дорогие, любимые и уважаемые ветераны! Видеть вас - это большое счастье. Я вами дорожу, горжусь и восхищаюсь. Ваши трудолюбие, стойкость, мужество - пример для нас, вы маяк, на который мы ориентируемся. Вы победили, восстановили страну, выдержали нечеловеческие испытания и - снова в строю, воспитываете нашу молодёжь. Для Пскова - Города воинской славы - вы золотой фонд. Вы, победители, дали нам возможность созидать».

С участниками приёма поделился воспоминаниями участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Пскова Дмитрий Ваулин. Ветеран войны Надежда Глазунова прочитала стихи собственного сочинения.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков обратился к ветеранам с благодарностью: «Вы победили фашизм, жертвуя своими жизнями. Спасибо вам за мир! Примите пожелания крепкого здоровья, которое вам сейчас так необходимо».

На приёме ветеранов также поздравили председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов и председатель областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова.

Для ветеранов прозвучали песни военных лет, исполненные творческими коллективами и эстрадными исполнителями Городского культурного центра.

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