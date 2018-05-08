Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая
Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая. Об этом сообщается на странице «Типичная Опочка» в соцсети «ВКонтакте».
Регистрацию продлили в связи с большим количеством поступающих просьб от дворовых команд, не успевших подать заявку. Команды-победители получат не только главный приз — Кубок губернатора, а также награждены ценными подарками.
Врио губернатора области Михаил Ведерников обещал организаторам сделать все возможное, чтобы победители в качестве зрителей смогли посетить один из матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет этим летом в России.
Заявки на участие принимаются по электронному адресу e-mail: ai.sol@inbox.ru или в группе в «ВКонтакте». Подтвердить участие можно по телефону 8-911-699-46-28.