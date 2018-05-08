Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая

18:54, 08 мая 2018, ПАИ

Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая. Об этом сообщается на странице «Типичная Опочка» в соцсети «ВКонтакте».

Регистрацию продлили в связи с большим количеством поступающих просьб от дворовых команд, не успевших подать заявку. Команды-победители получат не только главный приз — Кубок губернатора, а также награждены ценными подарками.

Врио губернатора области Михаил Ведерников обещал организаторам сделать все возможное, чтобы победители в качестве зрителей смогли посетить один из матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет этим летом в России.

Заявки на участие принимаются по электронному адресу e-mail: ai.sol@inbox.ru или в группе в «ВКонтакте». Подтвердить участие можно по телефону 8-911-699-46-28.