О правилах пожарной безопасности рассказали жителям Невельского района

19:27, 08 мая 2018, ПАИ

8 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе в деревне Усть-Долыссы Невельского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда специалисты обошли домовладения, проведели инструктажи в области пожарной безопасности с населением, распространили памятки и листовки на противопожарную тематику, а также провели индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в пожароопасный период в лесах.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.