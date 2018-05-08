0
21:27
Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы, прошел в Пскове
19:59
Услугами бесплатного такси смогут воспользоваться псковские ветераны в День Победы
19:25
Очередной выпуск видеодневников конкурса «Миссис Псков-2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:30 и 22:00
19:21
«Праздник выходного дня» от спортивного клуба S-Fitness пройдет 12 мая в Пскове
18:54
Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая
18:40
Торжественно-траурный митинг у могилы Неизвестного солдата в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:38
Михаил Ведерников: Мы желаем, чтобы мир в нашей стране никогда не был нарушен
Еще новости
Общество

Акция «Улицы героев» прошла в Острове

5 мая в Псковской области стартовала акция «Улицы Героев». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Островского района, автором идеи стала студентка 5 курса Псковского государственного университета Глория Тесля. Исторические буклеты напечатаны по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018. 

Волонтеры Опочки Дарья Певнева и Анна Зеленько раздавали на улицах брошюры, в которых содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны. Их имена были увековечены в названиях улиц Псковской области.

По словам организаторов акции, раздача данных буклетов – это всего лишь первый этап. После 9 мая волонтеры будут снимать видеоролики, проводить соцопросы, спрашивая у прохожих, что они знают об истории героев, в честь которых названы улицы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы, прошел в Пскове
08 мая 2018
Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы, прошел в Пскове
Услугами бесплатного такси смогут воспользоваться псковские ветераны в День Победы
08 мая 2018
Услугами бесплатного такси смогут воспользоваться псковские ветераны в День Победы
Очередной выпуск видеодневников конкурса «Миссис Псков-2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:30 и 22:00
08 мая 2018
Очередной выпуск видеодневников конкурса «Миссис Псков-2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:30 и 22:00
«Праздник выходного дня» от спортивного клуба S-Fitness пройдет 12 мая в Пскове
08 мая 2018
«Праздник выходного дня» от спортивного клуба S-Fitness пройдет 12 мая в Пскове
Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая
08 мая 2018
Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая
Торжественно-траурный митинг у могилы Неизвестного солдата в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 мая 2018
Торжественно-траурный митинг у могилы Неизвестного солдата в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Мы желаем, чтобы мир в нашей стране никогда не был нарушен
08 мая 2018
Михаил Ведерников: Мы желаем, чтобы мир в нашей стране никогда не был нарушен 4
Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24»
08 мая 2018
Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24» 1

Идет загрузка...