Акция «Улицы героев» прошла в Острове

19:42, 08 мая 2018, ПАИ

5 мая в Псковской области стартовала акция «Улицы Героев». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Островского района, автором идеи стала студентка 5 курса Псковского государственного университета Глория Тесля. Исторические буклеты напечатаны по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018.

Волонтеры Опочки Дарья Певнева и Анна Зеленько раздавали на улицах брошюры, в которых содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны. Их имена были увековечены в названиях улиц Псковской области.

По словам организаторов акции, раздача данных буклетов – это всего лишь первый этап. После 9 мая волонтеры будут снимать видеоролики, проводить соцопросы, спрашивая у прохожих, что они знают об истории героев, в честь которых названы улицы.