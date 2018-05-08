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Общество

Митинг, посвященный памяти погибшим войнам во время ВОВ, прошел в деревне Стремутка

В деревне Стремутка Псковского района у мемориала воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, прошел памятный митинг. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района, в нем приняли участие представители администрации Псковского района и администрации «Ядровской волости», ветераны, обучающиеся Стремуткинской средней школы, юнармейцы, местные жители. Учащиеся Стремуткинской школы прошли колонной с транспарантами «Бессмертного полка».

Перед собравшимися на митинге выступили первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров, глава сельского поселения «Ядровская волость» Олег Смирнов, председатель Совета ветеранов Псковского района Николай Александров и другие.

Выступающие поздравили участников митинга с наступающим Днём Победы, в своих выступлениях они выразили слова глубокой благодарности ветеранам, за мужество и героизм, героический труд в тяжелейших условиях и беспримерный подвиг людей, павших в боях за освобождение нашей Родины от фашизма. Отметили важность того, чтобы нынешнее и последующие поколения помнили о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, берегли и сохраняли историческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях.

Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания, затем возложили цветы и венки к подножию мемориала. Литию в память о погибших отслужил настоятель храма Святой мученицы Татьяны отец Дмитрий. В честь Дня Победы, для жителей и участников митинга, в культурно-досуговом центре деревни Соловьи состоялся праздничный концерт.

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