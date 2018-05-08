Услугами бесплатного такси смогут воспользоваться псковские ветераны в День Победы

19:59, 08 мая 2018, ПАИ

В День Победы в Пскове ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Пскове оказывать услугу будет диспетчерская служба «Везет». При заказе такси по номерам 333–333 или 444–444 необходимо сообщить о том, что пассажир является ветераном Великой Отечественной войны, и иметь при себе соответствующее удостоверение.

Вопрос о бесплатном проезде ветеранов в этом виде транспорта был проработан Государственным комитетом Псковской области по транспорту по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, что также по решению руководителя региона с 1 по 15 мая ветеранам предоставлена возможность бесплатного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте на территории региона.