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Общество

Услугами бесплатного такси смогут воспользоваться псковские ветераны в День Победы

В День Победы в Пскове ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Пскове оказывать услугу будет диспетчерская служба «Везет». При заказе такси по номерам 333–333 или 444–444 необходимо сообщить о том, что пассажир является ветераном Великой Отечественной войны, и иметь при себе соответствующее удостоверение.

Вопрос о бесплатном проезде ветеранов в этом виде транспорта был проработан Государственным комитетом Псковской области по транспорту по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, что также по решению руководителя региона с 1 по 15 мая ветеранам предоставлена возможность бесплатного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте на территории региона.

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