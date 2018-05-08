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Общество

Курсанты псковского ФСИН убрали территорию возле захоронений расстрелянных в годы ВОВ мирных граждан

В сосновом лесу Псковского района, куда в годы немецкой оккупации привозили на расстрел мирных граждан, курсанты Псковского филиала академии накануне Дня Победы навелит порядок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На месте массовых расстрелов в послевоенные годы был установлен памятный знак с надписью на мемориальной доске: «Здесь, на месте салотопенного и кожевенного заводов, в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 гг. были расстреляны и замучены фашистами 2 тысячи 500 человек советских военнопленных и мирных граждан».

Каждый год псковские курсанты приводят в порядок не только это захоронение, но и памятник маленьким героям Великой Отечественной войны – братьям Молотковым, который находится в этом же районе.

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