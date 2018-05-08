Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы, прошел в Пскове

21:27, 08 мая 2018, ПАИ

Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Псковском театре драмы им. А.С. Пушкина во вторник, 8 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Главными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны. Они бурными аплодисментами, стоя, встретили открывшую вечер музыкальную композицию «День Победы».

Всем участникам военных событий выразил свою признательность временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

«Вы с честью выстояли в самой страшной в истории человечества войне и спасли мир от нацизма. Именно вы стали ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине», — сказал он.

Руководитель региона также отметил, что в преддверии праздника много говорится о важности памяти, о работе поисковых отрядов и тех трудностях, которые выпали на долю советского народа во время войны.

Мне вряд ли удастся высказаться точнее и сильнее, чем это сделано в песнях и стихах, которые сегодня прозвучат на этой сцене. Мы все знакомы с этими произведениями. Они как будто впаяны в наш генетический код — мы реагируем на них, словно специально много лет учили и запоминали их строки. Счастье нашего поколения в том, что мы не можем воочию увидеть все ужасы той войны, но почувствовать эмоции людей, понять, как себя ощущали наши Герои — можем и должны», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Псковской области был нанесен чудовищный урон, но благодаря огромным усилиям ее жителей регион был восстановлен. Он также отметил, что к работе по сохранению исторической памяти сегодня активно подключается молодежь.

В продолжение ветераны и другие гости торжественного мероприятия посмотрели видеосюжет студентки Псковского государственного университета Глории Тесли, который сделан в рамках авторской патриотической программы «Внуки истории» проекта врио Губернатора «Команда 2018».

«Сегодня наши сердца переполняет гордость за мужество и героизм тех, кто сражался в боях с фашизмом, и мы безмерно скорбим о тех, кто погиб, приближая день Победы. Проходят годы, которые неизбежно превращают события Великой Отечественной войны в далекую историю. Но мы всегда будем помнить подвиг советского солдата и о том, какую непомерную цену заплатил наш народ за освобождение мира от фашизма», — отметил в свою очередь председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Участник Великой Отечественной войны, полковник, летчик-испытатель Дмитрий Ваулин в ответном слове поблагодарил сегодняшнее поколение за внимание, которое оказывается ветеранам ВОВ. «Мне приятно такое отношение к нашему брату — участнику войны. Честь и хвала нашему населению, которое не забывает то, что было. Ваши цветы и аплодисменты, которые звучали пока я шел на сцену, мне в душу», — сказал полковник.

В ходе праздничной программы для собравшихся звучали песни военной тематики. Во время одной из композиций в память о тех, кто «ковал» Победу, но не дожил до сегодняшнего дня, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» подняли таблички с фотографиями героев той войны.