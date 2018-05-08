Назван самый простой способ скинуть лишний вес

21:31, 08 мая 2018, ПАИ

Диетологи нашли самый простой способ сбросить лишний вес. Как пишет «Российская газета», о результатах исследований сообщило издание Harvard Health Pablishing со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology.

Оказалось, когда мы стоим, мы тратим чуть больше калорий по сравнению с положением сидя - примерно 0,15 калории в минуту. Но эта крошечная, казалось бы, разница добавляет к энергозатратам человека с весом 65 кг 54 калории, если он не сидел, а стоял в течение шести часов.

Если предположить, что калорийность дневного рациона останется той же, всего лишь замена основного положения тела в течение рабочего дня поможет снизить вес на 2,5 килограмма за год. К такому выводу пришли ученые, обобщив результаты 46 исследований.

В одном из них участвовало более 2600 человек старше 60 лет. В течение девяти лет экспериментаторы проверяли, как сидячий образ жизни сказывается на риске сердечно-сосудистых заболеваний. Участники исследования все это время регулярно фиксировали, сколько времени ежедневно (в течение рабочего дня и в выходные дни) они проводят сидя. А ученые регулярно обследовали состояние здоровья испытуемых.

В результате оказалось, что у пожилых людей, которые проводят в сидячем положении не более трех часов в день, риск умереть от заболеваний сердца и сосудов на 33 процента ниже по сравнению с теми, кто сидит по семь часов в день.