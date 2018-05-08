0
21:27
Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы, прошел в Пскове
19:59
Услугами бесплатного такси смогут воспользоваться псковские ветераны в День Победы
19:25
Очередной выпуск видеодневников конкурса «Миссис Псков-2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:30 и 22:00
19:21
«Праздник выходного дня» от спортивного клуба S-Fitness пройдет 12 мая в Пскове
18:54
Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая
18:40
Торжественно-траурный митинг у могилы Неизвестного солдата в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:38
Михаил Ведерников: Мы желаем, чтобы мир в нашей стране никогда не был нарушен
Еще новости
Общество

Назван самый простой способ скинуть лишний вес

Диетологи нашли самый простой способ сбросить лишний вес. Как пишет «Российская газета», о результатах исследований сообщило издание Harvard Health Pablishing со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology.

Оказалось, когда мы стоим, мы тратим чуть больше калорий по сравнению с положением сидя - примерно 0,15 калории в минуту. Но эта крошечная, казалось бы, разница добавляет к энергозатратам человека с весом 65 кг 54 калории, если он не сидел, а стоял в течение шести часов.

Если предположить, что калорийность дневного рациона останется той же, всего лишь замена основного положения тела в течение рабочего дня поможет снизить вес на 2,5 килограмма за год. К такому выводу пришли ученые, обобщив результаты 46 исследований.

В одном из них участвовало более 2600 человек старше 60 лет. В течение девяти лет экспериментаторы проверяли, как сидячий образ жизни сказывается на риске сердечно-сосудистых заболеваний. Участники исследования все это время регулярно фиксировали, сколько времени ежедневно (в течение рабочего дня и в выходные дни) они проводят сидя. А ученые регулярно обследовали состояние здоровья испытуемых.

В результате оказалось, что у пожилых людей, которые проводят в сидячем положении не более трех часов в день, риск умереть от заболеваний сердца и сосудов на 33 процента ниже по сравнению с теми, кто сидит по семь часов в день. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы, прошел в Пскове
08 мая 2018
Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы, прошел в Пскове 1
Услугами бесплатного такси смогут воспользоваться псковские ветераны в День Победы
08 мая 2018
Услугами бесплатного такси смогут воспользоваться псковские ветераны в День Победы 1
Очередной выпуск видеодневников конкурса «Миссис Псков-2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:30 и 22:00
08 мая 2018
Очередной выпуск видеодневников конкурса «Миссис Псков-2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:30 и 22:00 1
«Праздник выходного дня» от спортивного клуба S-Fitness пройдет 12 мая в Пскове
08 мая 2018
«Праздник выходного дня» от спортивного клуба S-Fitness пройдет 12 мая в Пскове 1
Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая
08 мая 2018
Регистрация участников Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области продлена до 11 мая
Торжественно-траурный митинг у могилы Неизвестного солдата в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 мая 2018
Торжественно-траурный митинг у могилы Неизвестного солдата в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Мы желаем, чтобы мир в нашей стране никогда не был нарушен
08 мая 2018
Михаил Ведерников: Мы желаем, чтобы мир в нашей стране никогда не был нарушен 4
Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24»
08 мая 2018
Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24» 1

Идет загрузка...