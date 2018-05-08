Конкурс плакатов прошел среди осужденных псковской исправительной колонии

21:42, 08 мая 2018, ПАИ

Конкурс плакатов прошел среди осужденных псковской исправительной колонии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в мероприятии приняли участие осужденные с каждого отряда исправительного учреждения.

Оценкой плакатов занималась судейская коллегия из числа сотрудников учреждения.

«Выявить лучшую работу жюри было совсем не просто, так как все работы соответствовали выбранной тематике, а также не уступали друг другу по своей композиции и творческой идеи», - рассказали в ведомстве.

Художники, чьи работы победили на конкурсе, будут награждены правами начальника исправительного учреждения, а начальники отрядов, чьи подопечные заняли призовые места, также будут поощрены руководством учреждения.