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Политика

Трамп решил разорвать ядерное соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на Reuters.

«Это соглашение в интересах только одной страны, и его не надо было заключать», — сказал Трамп.

Он также добавил, что готовится подписать распоряжение о введении санкций «самого высокого уровня» против Ирана.

Трамп подчеркнул, что иранская ядерная сделка «никогда не принесет мир».

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ядерная сделка с Ираном не рухнет, без США.

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