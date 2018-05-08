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Общество

Познавательные и развлекательные программы ждут псковичей на акции «Ночь музеев» в Михайловском

Несколько различных познавательных и развлекательно-просветительских программ включили в афишу Всероссийской акции «Ночь музеев» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, среди запланированных событий — программа «…Единственная моя подруга», посвящённая 260-летию со дня рождения Арины Родионовны Яковлевой, любимой няни Пушкина (16.00, музей-усадьба «Михайловское», ведущая — Ирина Крылова), литературный квест для интеллектуалов «Игра с судьбой» (18.00, музей-усадьба «Петровское», ведущая — Любовь Козмина), беседа «О значении военного поприща для молодого человека пушкинского времени на примере Ипполита и Павла Вревских» (20.00, музей-усадьба «Тригорское», ведущий — Борис Яковлев) и так далее. Полный перечень программ и другие подробности акции можно найти на официальном сайте музея-заповедника.

Лидия Токарева также напомнила, что михайловские «Ночи музеев» всегда собирают большое количество посетителей, а скромные деревенские усадьбы — невелики, поэтому билет на ту или иную программу рационально забронировать заранее.

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