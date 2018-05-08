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Общество

Чемпион мира по мотокроссу утонул, спасая щенка

Пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс найден мертвым в рекреационном пруду в Бельгии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Sun.

По информации издания, гонщика нашли спасатели. Вечером 6 мая Геборс пропал без вести после того, как выпрыгнул из лодки в ледяную воду, пытаясь спасти из воды щенка сиба-ину, которого подарил жене. Друзья спортсмена бросились на помощь, но вернулись в лодку из-за слишком холодной воды.

55-летний Геборс — единственный гонщик-мотокроссмен в истории, ставший чемпионом мира в трех классах: 125, 250 и 500 кубических сантиметров. В 1988 году он стал спортсменом года и выиграл национальный трофей за спортивные заслуги.

В июле 2017-го 12-летний британский регбист Оуэн Дженкинс погиб при попытке спасти тонущую девочку. Спортсмен бросился в воду и помог утопающей выбраться, однако сам не сумел справиться с течением и утонул.

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