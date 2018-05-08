Более 160 ветеранов, проживающих в Усвятском районе, получат поздравления от президента к Дню Победы

22:24, 08 мая 2018, ПАИ

В Усвятском районе в связи с празднованием 73-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками 169 ветеранов Великой Отечественной войны получат поздравления от президента Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отделение ПФР по Псковской области ведет региональный сегмент общегосударственной базы данных «Ветераны», в которой отражены сведения о ныне здравствующих ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, а также тружениках тыла, проживающих на Псковщине.

Согласно базе данных сегодня в Усвятском районе проживает:

- 5 участников Великой Отечественной войны;

- 1 инвалид Великой Отечественной войны;

- 110 тружеников тыла, которые после освобождения Псковской области (1944 год) приступили к восстановлению разрушенного хозяйства, работали в колхозах;

- 51 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период войны;

- 2 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».