В Усвятском районе более 50 ветеранов ВОВ получают по линии Пенсионного фонда России пенсии и другие соцвыплаты

22:33, 08 мая 2018, ПАИ

В Усвятском районе 59 ветеранов Великой Отечественной войны получают по линии Пенсионного фонда России пенсии и другие социальные выплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Из общего числа ветеранов в районе проживает:

- 6 инвалидов и участников Великой Отечественной войны,

- 2 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

- 51 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны.

Ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с действующим законодательством имеют особенности в пенсионном обеспечении: две пенсии – страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность. Также две пенсии получают и вдовы погибших на фронте воинов, не вступившие в повторный брак.

Средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной войны – 32 683 руб. и участников Великой Отечественной войны – 33 315 руб.

В дополнение к пенсионному обеспечению отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО). Величина ДЕМО зависит от категории, к которой относится ветеран – 500 и 1000 рублей.

Все пенсии и социальные выплаты ПФР перечисляет вовремя и в полном объеме.