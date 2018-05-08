Ряд нарушений нашли в одном из образовательных учреждений Псковской области прошла после проверки условий труда

22:28, 08 мая 2018, ПАИ

Главный технический инспектор Псковского облсовпрофа Елена Никифорова провела плановую проверку состояния и условий охраны труда в одном из государственных бюджетных образовательных учреждений Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В результате проверки установлено, что в соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовых договорах заключенных с работниками учреждения, указаны: условия труда на рабочем месте; доплата 4% за работу во вредных условиях труда.

Функциональные обязанности работодателя по охране труда распределены между работниками организации. Разработано и утверждено положение об организации работы по охране труда, создана комиссия по охране труда, которая утверждена приказом «О создании службы охраны труда». С вновь принятыми работниками проводится стажировка на рабочем месте, руководители структурных подразделений назначены ответственными за проведение стажировок на рабочем месте. Также разработаны и утверждены тематический план для проведения вводного инструктажа, инструкция для проведения вводного инструктажа.

Журнал регистрации вводного инструктажа, журнал учета инструкций журнал учета выдачи инструкций в организации оформлены в соответствии с соответствующими формами и правилами.

Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, действующие в учреждении, утверждены и согласованы с профсоюзным комитетом, составлены в соответствии с методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда.

Проведена аттестация рабочих мест, комиссией утверждены её результаты, что подтверждается подписями в картах аттестации. В состав комиссии входит председатель первичной профсоюзной организации. Работники ознакомлены с условиями труда на рабочем месте в срок, установленный порядком проведения аттестации рабочих мест, что подтверждают подписи в картах аттестации; план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении составлен в полном объеме.

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве оформлен в соответствии с формой и правилами оформления журналов по охране труда.

Работники учреждения проходят предварительный, при приеме на работу, и периодический медицинские осмотры. Работники учреждения прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. В учреждении создана комиссия по проверке знаний требований охраны труда.

Журнал проведения инструктажей по электробезопасности оформлен в соответствии с формой и правилами оформления журналов по охране труда.

Коллективный договор на 2015 – 2018 годы прошел уведомительную регистрацию содержит раздел VIII «Охрана труда и здоровья».

Коллективный договор содержит приложение с перечнем профессий и должностей работников, которым по условиям труда должны предоставляться средства индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви и других средств индивидуальной защиты. Составлен перечень профессий и должностей работников организации, которым по результатам поведенной специальной оценки условий труда должны предоставляться средства индивидуальной защиты, специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Оформлены личные карточки учета выдачи работникам средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Между тем в результате проверки был выявлен ряд нарушений. Так, в трудовых договорах заключенных с работниками учреждения по результатам аттестации рабочих мест, не указаны: дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда; проведение предварительных и периодических медицинских осмотров; специальная одежда, обувь, средства индивидуальной защиты; смывающие и обезвреживающие средства.

В коллективном договоре отсутствуют приложения с перечнем профессий и должностей, которым по результатам аттестации рабочих мест должны предоставляться следующие гарантии и компенсации: повышенный размер оплаты труда за работу во вредных условиях труда; дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда; смывающие и обезвреживающие средства; предварительный (при приеме на работу) и периодический медицинский осмотр.

Также в учреждении не разработаны Положение о системе управления охраной труда, Положение о комитете (комиссии) по охране труда, перечень инструкций по охране труда.

Эти и другие нарушения отражены в справке, составленной по итогам проверки. Справка направлена руководству образовательного учреждения для ознакомления и устранения выявленных недостатков.