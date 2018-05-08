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Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в мире. Впервые за пять лет в списке самых могущественных людей на планете сменился лидер. Как сообщает РИА Новости, раньше первая строчка в нем принадлежала президенту России Владимиру Путину, однако на этот раз рейтинг возглавил лидер Китая Си Цзиньпин. 

Как отмечает издание, его высокое положение в рейтинге обусловлено небывалыми для современного Китая властными полномочиями, сосредоточенными в руках одного человека. «Подобного культа личности здесь не было со времен Мао», — гласит текст статьи.

Путин в этом году занял второе место и обошел президента США Дональда Трампа, который опустился на третью строчку. Как отмечает издание, несмотря на незначительные успехи в продвижении своей повестки дня в США и скандалы, окружающие его деловую и личную жизнь, он все еще главнокомандующий «ведущей экономической и военной державы в мире».

На четвертом месте расположилась первая женщина в списке — канцлер Германии Ангела Меркель. Пятерку замыкает самый богатый человек в мире Джефф Безос — основатель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома Washington Post.

Издание отмечает, что руководствовалось целым рядом критериев при составлении рейтинга. В первую очередь это была способность влиять на значительный круг людей. В расчет также принимались финансовые ресурсы, находящиеся в руках членов списка, и их влиятельность в различных сферах. Помимо этого, учитывался тот факт, насколько активно эти люди используют свою власть.

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