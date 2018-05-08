Псковские спасатели приняли участие в благотворительной акции «Фронтовая посылка – ветерану Победы»

22:39, 08 мая 2018, ПАИ

7 мая представители Государственного казенного учреждения Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» подхватили инициативу УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» и приняли участие в формировании подарочных наборов для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Смысл этой благотворительной акции «Фронтовая посылка – ветерану Победы» заключается уже в самом названии. Во время войны одной из самых больших радостей у бойцов на фронте было получить посылку от своих родных и близких.

Кроме того, широко была распространена практика сбора и направления посылок бойцам на фронт от совершенно незнакомых людей и организаций из тыла.