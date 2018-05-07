Страховую компанию «Росгострах» признали ненадежной

22:48, 08 мая 2018, ПАИ

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») сообщило об отзыве рейтинга надежности страховой компании «Росгосстрах жизнь» по ее просьбе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство.

«Рейтинг отозван без подтверждения в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг надежности на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом», – говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что владельцем «Росгосстрах жизни» является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. В 2017 г. «Росгосстрах жизнь» продала полисов на 53,5 млрд руб. Больше – только у страховщика жизни Сбербанка. По данным RAEX, на 31.12.2017 активы страховщика составили 113,6 млрд руб., собственные средства – 6,7 млрд руб., уставный капитал – 1,2 млрд руб.