Московские археологи нашли монетку, которой вор-карманник разрезал сумки

22:54, 08 мая 2018, ПАИ

В Соймоновском проезде археологи нашли двухкопеечную монету XVIII века, которой вор-карманник незаметно разрезал сумки или одежду горожан, сообщает «Российская газета» со ссылкой на m24.ru. Находка была сделана в конце апреля во время работ по благоустройству.

Подобные монеты с загнутым и остро заточенным краем называли «писка», а применявшего ее вора - писарем или резчиком, рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Найденная монета отчеканена с 1757 по 1761 год и, по предварительной оценке специалистов, является старейшим артефактом из подобных в Москве.