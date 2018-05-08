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Общество

Google добавил в клавиатуру азбуку Морзе

Google добавила азбуку Морзе в клавиатуру Gboard, опцию представили на ежегодной конференции для разработчиков, трансляция шла на сайте мероприятия, пишет «Лента.ру».

Клавиатура с морзянкой представляет собой два поля — с точкой и с тире (короткие и длинные сигналы). Приложение умеет подсказывать варианты слов, как это делает обычная клавиатура в смартфонах.

Такой способ ввода текста поможет пользователям с серьезными заболеваниями, из-за которых затруднена речь и ограничены двигательные возможности: клавиатура работает вместе с Switch Access для Android.

Компания планирует выпустить бета-версию клавиатуры с Морзе для iOS и Android 8 мая.

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