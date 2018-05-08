В предварительном голосовании «Единой России» примет участие глава Опочецкого района

09:14, 09 мая 2018, ПАИ

Глава Опочецкого района, член партии «Единая Россия» Юрий Ильин примет участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на пост руководителя муниципалитета. Решение о его регистрации принял организационный комитет по проведению предварительного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Ранее в список участников предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» на должность главы Опочецкого района была включена первый заместитель Центра образования района, беспартийная Наталья Козлова.

Отметим, что выдвижение участников предварительного голосования завершилось 8 мая

Отбор кандидатов от партии в главы Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.