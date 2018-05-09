Движение транспортных средств ограничено в Пскове 9 мая

09:24, 09 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 9 мая, в Пскове ограничено движение транспортных средств в связи с проведением праздничных мероприятий Дня Победы.

Напомним, как ранее сообщали Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», в период с 4:00 до 14:00 будет закрыто движение по улице Советской от Свердлова до площади Ленина, по Октябрьскому проспекту от улицы Гражданской до Октябрьской площади, по Октябрьской площади, площади Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от Максима Горького до площади Ленина, улице Леона Поземского от улицы Набат до площади Ленина.

Автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17, 101 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, дамбу, площадь Победы, Яна Фабрициуса, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 3 с Завеличья поедут по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса, Гражданской, Льва Толстого с выездом на Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 15, работающие по маршруту площадь Ленина – Тямша - площадь Ленина, будут ездить от остановки «магазин Маяк».

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья поедут по улице Коммунальной, Максима Горького через дамбу, площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы №№ 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала проследуют по Яна Фабрициуса, площади Победы (с остановкой), через дамбу по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по Максима Горького, дамбе, площади Победы (с остановкой), Яна Фабрициуса на автовокзал.

Первый рейс маршрута № 115 начнёт работу с остановки на улице Петровской и далее по маршруту; маршрута № 106 - с остановки «Центральная городская библиотека» далее через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №№ 113, 127, 138 с остановки «улица Рокоссовского» будут ходить через мост Александра Невского (с обязательной остановкой на Коммунальной), по улице Ижорского Батальона с выездом на остановку «Северная» и далее по маршруту.

Автобус № 109 от автовокзала поедет по улице Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, Гражданской, Льва Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Ипподромной с выездом на Льва Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус № 122 рейсами от Текстильной на 7:30 и 9:45 будет следовать по улице Ипподромной, Леона Поземского, Чудской, через мост Александра Невского с поворотом на Коммунальную, по Коммунальной, Народной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту со всеми остановками в прямом и обратном направлениях.

Автобусы № 1 будут двигаться от вокзала по улице Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, Гражданской, Льва Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Ипподромной с выездом на улицу Льва Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы № 11 будут ездить с вокзала по Яна Фабрициуса, Гражданской, Льва Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы № 8, 8А будут курсировать через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала – по улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице Яна Райниса. Время отправления с Октября - это время выезда с вокзала.