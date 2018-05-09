Александр Котов: Вечно хранить благодарную память о беспримерном подвиге воинов и тружеников тыла – наш святой долг и душевная потребность

09:39, 09 мая 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил ветеранов и жителей Псковской области с Днём Победы, который отмечается сегодня, 9 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Александр Котов отметил, что ценой огромных жертв было завоёвано право на жизнь и свободу для всех последующих поколений. «Вечно хранить благодарную память о беспримерном подвиге воинов и тружеников тыла – наш святой долг и душевная потребность!», - подчеркнул он.

«Счёт этим мирным годам мы ведём благодаря великому подвигу советского народа, освободившего человечество от фашизма. Мы не можем забыть об этой страшной войне – это событие стало частью генетической памяти народа: истории страны, судьбой каждой семьи», - сказал спикер областного Собрания.

Александр Котов отметил, что в День Победы всех объединяют радостные и грустные чувства, понятные всем без лишних слов. «Наша благодарность воинам-освободителям безгранична! Наше уважение к ветеранам безмерно!», - подчеркнул он.