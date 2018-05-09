Мирного неба над Россией пожелали псковичам в День Победы городские власти

10:31, 09 мая 2018, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава городской администрации Александр Братчиков от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично сердечно поздравляют жителей Пскова с Днем Великой Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«9 Мая - всенародный, священный и дорогой для каждого праздник, который мы встречаем с особыми чувствами, со слезами на глазах, с особой благодарностью ветеранам войны. Мы гордимся, что в наших жилах течет кровь победителей, которые разгромили фашизм! Это день нашей общей Победы, день российской славы, доблести, силы духа и глубокого уважения мужеству ветеранов - Героев Великой Отечественной войны. Они вечный пример и образец для подражания всем будущим поколениям. И это помогает добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы сохранить Россию сильным, свободным и современным государством. Мы гордимся, что живем на древней легендарной Псковской земле, овеянной воинской славой, стойкостью и мужеством псковичей», - заявили городские власти и пожелали всем крепкого здоровья и благополучия, счастья и мирного неба над Россией.