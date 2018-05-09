Торжественное шествие ветеранов проходит в Пскове

11:07, 09 мая 2018, ПАИ

«Парад Победителей» стартовал с площади Ленина в Пскове: традиционное торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, ветераны и другие участники шествия проследуют в Зеленый театр, где в 12:00 псковичей ожидает театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города «Великий день! Великая Победа!».

Напомним, также с 12:00 в Детском парке будут работать праздничные интерактивные программы с участием детских творческих коллективов: с 12:00 до 14:00 - «Счастливое детство!», с 16:00 до 17:00 - «Песни огненных лет», с 17:00 до 18:30 - «И внуки восславят радость победы!», с 18:00 до 19:00 - «Споемте друзья!»

Кроме того, с 19:00 до 20.00 будет проходить концертная программа «Весна. Май. Победа» Народного коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки под руководством Почетного гражданина Пскова, Заслуженного работника культуры России М. Литвака.

С 15:00 до 19:30 в Детском парке можно принять участие в концертно-интерактивной акции «Солдатский привал» на территории Ботанического, Летнего сада (творческие площадки, солдатская каша, выставки).

В 16:00 в сквере у МБУК «Дом офицеров» (Кирсанова, 5) состоится театрализованная тематическая программа «И помнит мир спасенный!», а в 18:00 по улице Максима Горького, 23 - праздничная программа «Вместе с дедом на парад!» Образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением Почетного гражданина города, Заслуженного работника культуры России Александра Роора.

В 20:00 в Зелёном театре начнется праздничная концертная программа «Победа остается молодой!», которая завершится в 23:00 праздничным фейерверком.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>>