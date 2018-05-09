Михаил Иванов: День Победы - это праздник всех поколений

11:35, 09 мая 2018, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, всех жителей региона с великим и священным праздником – Днем Победы! Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за подвиг и мужество наших отцов и дедов, за Родину. Это праздник всех поколений. Он объединяет нас и мы все преклоняемся перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашего государства. Это день нашей общей памяти. Великая Победа - бесценна и тем важнее наша обязанность хранить и беречь её наследие и чем дальше от нас те военные дни, тем ярче в памяти людей понимание глобальной значимости этой Победы», - отметил председатель облизбиркома.

«Дорогие ветераны, спасибо за наши спасенные жизни! Ваш подвиг вечен и ваша Слава на все времена! Низкий поклон вам! В этот праздничный и торжественный день, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия, праздничного настроения! Процветания и благоденствия вам и вашим семьям. Пусть небо над нашей Родиной будет светлым и мирным! Мы всегда будем помнить о вас и чтить память тех, кого уже нет рядом с нами! С Днём Великой Победы!», - сказал Михаил Иванов.