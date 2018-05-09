Сажать горох и ранний картофель советует сегодня народный календарь

11:49, 09 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 9 мая, отмечается день Глафиры Амасийской. Эта дева известна как мученица: в 322 году ее обезглавили за то, что она не пожелала отречься от христианства. Об этом пишет calend.ru. На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай. Использовали и другие, более прозаические способы ухода за этим бобовым.

Чтобы защитить горох от утренних заморозков, грядки покрывали изрубленным торфом. Горох развивался прямо под торфяной настилкой до тех пор, пока не окрепнет настолько, что никакие утренники ему будут не страшны.

На обед готовили блюда из гороха. Наибольшей популярностью пользовался гороховый суп с мясом и гороховая каша.