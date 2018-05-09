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Общество

Фейерверк из 574 залпов увидят сегодня вечером жители и гости Пскова

9 мая вечером в День Победы в Пскове жителей города ждет праздничный 5-минутный фейерверк, который будет состоять из 574 залпов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, он начнется в 23:00 и пройдет над Зеленым театром, салютные установки будут расположены рядом с колесом обозрения.

Это будет многоуровневый высотный салют, имеющий отличительные особенности по набору пиротехнических эффектов. Предусматривается построение сценария по эффекту нарастания с ярким финалом.

Интенсивность залпов составит не менее одного в 0,5 - 1 секунду. Кроме того, демонстрация фейерверка будет осуществляется под музыкальное сопровождение, состоящее из песен военных лет.

Отметим, в апреле Управление культуры администрации Пскова провело аукцион на оказание услуг по организации и проведению праздничного фейерверка в рамках проведения Дня Победы 9 мая в 2018 году. Победителем аукциона стало ООО «Пико», фирма, которая организовывала праздничные салюты в 2017 году на 9 Мая и на День города.

Напомним, подробный план праздничных мероприятий в Пскове, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов можно посмотреть здесь >>>

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