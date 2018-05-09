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Общество

Ветеранов войны поздравили великолукские полицейские

В честь 73-летней годовщины Великой Победы состоялись встречи сотрудников ОМВД России по Великим Лукам с участниками Великой Отечественной войны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, с  праздником фронтовиков поздравили член Общественного совета при ОМВД России по Великим Лукам Валентин Афанасьев и председатель ветеранской организации органов внутренних дел и внутренних войск Валентина Бызова.

На братском кладбище состоялся митинг, на котором выступили представители администрации города и военного комиссариата. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. На могилы солдат были возложены цветы.

На могилу погибшего в бою начальника городского отдела внутренних дел Великих Лук Михаила Русакова  красные гвоздики и венок возложили ветераны МВД – Николай Шмоткин, Игорь Кротов, Клавдия Васильева.

Цветы и подарки преподнесли малолетнему узнику  Великой Отечественной войны Анатолию Сомушенкову, ветерану ОВД. Сотрудники полиции посетили по месту жительства и других ветеранов – Николая Семенова, Василия Фомина, вдов  ветеранов Великой Отечественной войны Анну Иванову и Надежду Степанову. Им были вручены цветы и подарки к празднику.

Стражи порядка пожелали представителям старшего поколения крепкого здоровья, долголетия и поблагодарили за их самоотверженный труд на благо Родины.

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