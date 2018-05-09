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Общество

Более 10 тысяч псковичей стали участниками акции «Бессмертный полк»

Сегодня, 9 мая, в Пскове в день празднования Дня Победы вновь прошла акция «Бессмертный полк». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ней приняли участие псковичи разных возрастов, в память о тех, кто боролся против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Традиционно псковичи с портретами своих родственников - фронтовиков, партизан и подпольщиков, тружеников тыла проходят колонной по центру города.

В этом году маршрут пролегал от площади Ленина до Зеленого театра.

В колоне «Бессмертного полка» прошли врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, заместитель главы Пскова Елена Полонская, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

Глава Пскова уже третий раз принимает участие в шествии «Бессмертного полка», в руках он нес портрет своего деда-фронтовика, который во время войны и оккупации Пскова был участником партизанского движения.

Портрет деда своего супруга несла Елена Полонская. Антон Полонский во время войны был партизаном в Белоруссии.

В 12:00 в Зеленом театре началась театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города «Великий день! Великая Победа!»

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