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Общество

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходят во всех муниципалитетах Псковской области

Сегодня, 9 мая, во всех муниципалитетах Псковской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заместители губернатора Псковской области и руководители органов исполнительной власти региона вместе с жителями районов приняли участие в торжественных парадах и прошли в строю «Бессмертного полка».

Жителям Великих Лук слова поздравления со светлым праздником от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала его первый заместитель Вера Емельянова. В южной «столице» региона в честь Дня Победы состоялся парадный марш военнослужащих. Кроме того, работает выставка военной техники.

Торжественное шествие военных увидели сегодня жители Островского и Стругокрасненского районов. В Стругах Красных парад прошел с привлечением военной техники.

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