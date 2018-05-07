Два легковых автомобиля столкнулись в Псковском районе днем 9 мая

17:16, 09 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 9 мая, в 14:55 поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на улице Окольной в деревне Портянниково Писковичской волости Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, для ликвидации ДТП привлекались 3 человека, 1 единица техники. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.