Участие в праздничных мероприятиях в Пскове приняли граждане с ограниченными возможностями здоровья

17:34, 09 мая 2018, ПАИ

Люди с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 73 годовщины Великой Победы в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Совете по молодежной политике в Пскове, сопровождение граждан обеспечивал Совет по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования «Город Псков», при поддержке отряда «Тимуровцы двух поколений», который действует на базе Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов».

В рамках сопровождения, было обеспечено посещение выставки военной техники на Октябрьской площади города; Парада войск Псковского гарнизона и плац-концерта; участие в торжественном шествии ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы и концертной программе в Зеленом театре, где волонтеры встретились с сотрудниками Псковской благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» и участниками социального проекта «Сопровождаемое проживание».

«Взаимодействие осуществляется в рамках социального проекта «Праздник для каждого», который подразумевает сопровождение лиц, относящихся к маломобильным группам населения, на массовые и культурно-досуговые мероприятия в Пскове. Вместе с этим, более важно то, что сами люди с инвалидностью отметили важность и полезность реализуемого направления, а также, с большим интересом посещали и участвовали в праздничных мероприятиях. Мы можем с уверенностью заявить, что такого рода сопровождения, встречи и совместные прогулки станут регулярными» - отметил председатель Совета по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Александр Андреев.