Народные гуляния у Дома офицеров в Пскове завершились концертно-театрализованной программой «И помнит мир спасенный!»

19:01, 09 мая 2018, ПАИ

9 мая в Пскове у Дома офицеров был представлен большой концерт, состоявший из танцевальных и песенных номеров, представленных творческими коллективами города.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, перед зрителями выступили сводный духовой оркестр Псковского гарнизона под управлением дирижёра гвардии капитана Юрия Лепилина. Творческие коллективы исполнили народные песни и представили танцевальные композиции, мелодии военных лет.

В исполнении самодеятельных артистов звучали стихи о войне и послевоенном времени.

Псковичей, собравшихся на праздник, поздравил глава Пскова Иван Цецерский. Он отметил, что сегодня по всему Пскову проходят концерты, танцевальные и песенные вечера, праздник в сквере у Дома офицеров стал традиционным.

«Великую Победу празднуют в каждой псковской семье, для жителей военного города этот день пронизан особым смыслом», - подчеркнул он.

Глава города пообщался с жителями микрорайона, многие из которых подходили к главе Пскова, чтобы лично поздравить его с праздником.

Отметим, в сквере у Дома офицеров была развернута полевая кухня.

Военные накормили жителей солдатской кашей, для малышей были развернуты игровые комплексы и интерактивные площадки.