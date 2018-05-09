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Общество

Двух псковских фронтовиков поздравил Иван Цецерский с днём рождения в День Победы

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил двух псковских ветеранов с Днём Великой Победы и с днём рождения, который фронтовики отмечают именно 9 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участнику Сталинградской битвы, зенитчику Василию Рябикину исполнилось 95 лет, а Василию Усенко, который также воевал в артиллерии, 91 год.

Фронтовикам Василию Рябикину и Василию Усенко глава города вручил приветственные адреса, цветы и подарки, поблагодарил за Победу, пожелал здоровья, долголетия, заботы от родных и близких людей.

Ветераны поблагодарили Ивана Цецерского за внимание, рассказали о фронтовых буднях и о сегодняшних делах.

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