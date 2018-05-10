0
10:19
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10:14
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
02:37
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:49
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
16:51
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
16:37
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:18
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Начинать пахоту советует 10 мая народный календарь

10 мая по народному календарю наступил Семен Ранопашец, пишет сalend.ru.

В этот день Русская православная церковь почитает Симеона, сродника Господня — священномученика, одного из 70-ти апостолов. Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место был избран Симеон. В правление императора Траяна (98-117), гонителя христиан, язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем и после долгих мучений распяли на кресте.

Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду, в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

С пахотой у крестьян было связано множество пословиц и поговорок: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Существовали и особые приметы. Например, в южнорусских областях до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей даже считалось грехом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10 мая 2018
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
10 мая 2018
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 мая 2018
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
09 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
09 мая 2018
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» 1
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Парад Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Парад Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...