Противопожарный рейд прошёл в Пыталово

19:58, 09 мая 2018, ПАИ

9 мая сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провел профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия были проведены беседы с населением по мерам пожарной безопасности, проведены противопожарные инструктажи. Также были распространены листовки по соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний период, правилам эксплуатации электрооборудования, а также по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого жителям Пыталово напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района и основные причины пожаров.

Кроме того, разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.