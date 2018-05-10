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Общество

В Госдуме предложили наказывать за привлечение подростков к митингам

Депутаты Государственной Думы от «Единой России» предложили поправки в КоАП, согласно которым привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах будет грозить организаторам штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток. Об этом пишет газета «Известия».

По словам заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко, проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм». Он считает, что «по-настоящему свободное общество может быть только правовым».

«Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать», — заявил депутат.

Евгений Ревенко также отметил, что в 2017 году были задержаны 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая 2018 года — 223. Законопроект будет внесен в Госдуму 10 мая.

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