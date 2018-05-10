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В Псковской области не было допущено нарушений при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы

В Псковской области не было допущено нарушений общественного порядка при организации и проведении праздничных мероприятия, посвященных Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

К обеспечению общественного порядка привлекались около 800 сотрудников полиции, а также военнослужащие и сотрудники Росгвардии, члены народных дружин и представители частных охранных организаций.

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полиция провела ряд профилактических мероприятий. Полицейские-кинологи со служебными собаками проверили места проведения праздничных торжеств. Охрана площадок проведения мероприятий была усилена дополнительными патрулями полиции.

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