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Общество

В 72 регионах России ликвидировали очереди в детсады

К началу 2018 года в 72 регионах России ликвидировали очереди в детские сады для малышей от трех лет. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Министерства образования и науки, проблемы остаются в семи регионах, в том числе в Ингушетии, Дагестане и Крыму.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что сложности с получением места в государственном детском саду остаются, если у членов семьи нет постоянной регистрации в регионе.

«Родителям либо приходится платить, чтобы их ребенка взяли в детский сад, либо остаются без места», — сказала Волынец.

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