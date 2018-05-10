В 72 регионах России ликвидировали очереди в детсады

09:46, 10 мая 2018, ПАИ

К началу 2018 года в 72 регионах России ликвидировали очереди в детские сады для малышей от трех лет. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Министерства образования и науки, проблемы остаются в семи регионах, в том числе в Ингушетии, Дагестане и Крыму.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что сложности с получением места в государственном детском саду остаются, если у членов семьи нет постоянной регистрации в регионе.

«Родителям либо приходится платить, чтобы их ребенка взяли в детский сад, либо остаются без места», — сказала Волынец.