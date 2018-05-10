Приготовление шашлыков может попасть под запрет на время Чемпионата мира по футболу

11:18, 10 мая 2018, ПАИ

В России во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России предлагается ввести запрет на разведение костров и жарку шашлыков. Как сообщает газета «Известия», рекомендацию об особом противопожарном режиме дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС.

Особый режим запрещает разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает и пикники с жаркой шашлыков.

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области пояснили, что нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.