0
10:19
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10:14
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
02:37
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:49
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
16:51
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
16:37
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:18
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Приготовление шашлыков может попасть под запрет на время Чемпионата мира по футболу

В России во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России предлагается ввести запрет на разведение костров и жарку шашлыков. Как сообщает газета «Известия», рекомендацию об особом противопожарном режиме дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС.

Особый режим запрещает разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает и пикники с жаркой шашлыков.

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области пояснили, что нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10 мая 2018
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
10 мая 2018
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 мая 2018
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
09 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
09 мая 2018
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» 1
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Парад Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Парад Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...