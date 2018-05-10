Приём граждан в Великих Луках проведёт заместитель прокурора области

10:32, 10 мая 2018, ПАИ

31 мая заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Великолукского района Юрию Чеботареву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт с 17:00 в прокуратуре Великолукского района по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая, 14.