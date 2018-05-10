Приём граждан в Великих Луках проведёт заместитель прокурора области
31 мая заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Великолукского района Юрию Чеботареву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдёт с 17:00 в прокуратуре Великолукского района по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая, 14.