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Общество

Приём граждан в Великих Луках проведёт заместитель прокурора области

31 мая заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Великолукского района Юрию Чеботареву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт с 17:00 в прокуратуре Великолукского района по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая, 14.

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