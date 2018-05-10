Фальшивые 5 тысяч рублей и наркотики пытался сбыть пскович

09:38, 10 мая 2018, ПАИ

В Пскове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте фальшивых купюр и наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На счету 21-летнего молодого человека - семь попыток сбыта фальшивых купюр достоинством 5000 рублей в сетевых магазинах Пскова. Одну такую банкноту оперативники обнаружили у него в ходе задержания. В арендованной квартире стражи порядка нашли еще четыре фальшивки и 70 граммов наркотиков в свертках. Кроме того, задержанный показал следователям места «закладок», через которые он планировал сбыть наркотики.

Сейчас Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовные дела, молодому человеку вменяются более 20 эпизодов противоправной деятельности, он заключен в СИЗО. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Псковской области и других регионов.