0
10:19
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10:14
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
02:37
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:49
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
16:51
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
16:37
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:18
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Почти 28 млн рублей пойдут на переоснащение Псковской областной библиотеки

27 млн 737 тысяч 127 рублей пойдут на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки. Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион уже завершён, строительными работами займётся региональное Управление капитального строительства.

Техническое задание предусматривает выполнение строительно-монтажных работ первого этапа реконструкции здания библиотеки. В частности, предстоят демонтаж, кладка стен и перегородок, демонтаж и монтаж плит перекрытий и покрытий, возведение надстройки над одноэтажной частью здания библиотеки, реконструкция лестницы № 2, устройство лифтовой шахты, устройство кровли. Также предусмотрены  установка наружных витражных конструкций, устройство спусков в подвал, выполнение отделочных работ - монтаж окон в надстройке, устройство черновых полов, монтаж наружных дверей, монтаж системы водопровода, канализации и ливневой канализации, выполнение работ по устройству наружной ливневой канализации, устройство системы отопления, создание индивидуального теплового пункта, монтаж системы электроснабжения и электроосвещения.

Кроме того, предстоят археологические работы при устройстве наружной ливневой канализации и фундамента в одноэтажной части здания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
10 мая 2018
О безопасном судовождении расскажут в эфире ПАИ-live в 12:30
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
10 мая 2018
Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 мая 2018
Празднование Дня Победы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
09 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
09 мая 2018
Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» 1
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Чествование ветеранов Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Бессмертный полк (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Парад Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2018
Парад Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...