Почти 28 млн рублей пойдут на переоснащение Псковской областной библиотеки

11:09, 10 мая 2018, ПАИ

27 млн 737 тысяч 127 рублей пойдут на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки. Как сообщается на сайте госзакупок, аукцион уже завершён, строительными работами займётся региональное Управление капитального строительства.

Техническое задание предусматривает выполнение строительно-монтажных работ первого этапа реконструкции здания библиотеки. В частности, предстоят демонтаж, кладка стен и перегородок, демонтаж и монтаж плит перекрытий и покрытий, возведение надстройки над одноэтажной частью здания библиотеки, реконструкция лестницы № 2, устройство лифтовой шахты, устройство кровли. Также предусмотрены установка наружных витражных конструкций, устройство спусков в подвал, выполнение отделочных работ - монтаж окон в надстройке, устройство черновых полов, монтаж наружных дверей, монтаж системы водопровода, канализации и ливневой канализации, выполнение работ по устройству наружной ливневой канализации, устройство системы отопления, создание индивидуального теплового пункта, монтаж системы электроснабжения и электроосвещения.

Кроме того, предстоят археологические работы при устройстве наружной ливневой канализации и фундамента в одноэтажной части здания.