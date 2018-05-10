За нарушения в сфере закупок оштрафован главврач псковского противотуберкулезного диспансера

09:50, 10 мая 2018, ПАИ

Главврач ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» на основании прокурорской проверки привлечен к административной ответственности за нарушения в сфере закупок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что главный врач диспансера утверждал аукционную документацию с нарушением требований ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В этой связи прокурор города в отношении руководителя учреждения возбудил дело об административном правонарушении по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

УФАС России по Псковской области привлекло виновное должностное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.