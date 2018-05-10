Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы

10:14, 10 мая 2018, ПАИ

По данным УМВД, в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Псковской области приняли участие более 130 тысяч псковичей, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Напомним, что только в шествии «Бессмертного полка» в регионе участвовали свыше 23 тысяч человек. В Пскове в колоне прошли врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников с семьёй, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков и другие.

Всего к Дню Победы в Псковской области были подготовлены более 470 мероприятий. Региональный оргкомитет по подготовке и проведению 73-й годовщины Великой Отечественной войны возглавлял Михаил Ведерников.