Нарушения правил рыболовства выявила псковская рыбоохрана в Эстонии

10:50, 10 мая 2018, ПАИ

В начале мая в Эстонии возле города Калластэ в акваториях Чудского и Теплого озер сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления вместе с эстонскими коллегами выявили нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Специалисты обнаружили на борту одного из рыбодобывающих судов превышение процента по прилову судака не промысловой длины, а также сети с запрещенным размером ячейки – 105 мм. Недопустимый прилов превысил 50 килограммов при разрешенных 16,6 килограмма.