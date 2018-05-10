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Общество

Нарушения правил рыболовства выявила псковская рыбоохрана в Эстонии

В начале мая в Эстонии возле города Калластэ в акваториях Чудского и Теплого озер сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления вместе с эстонскими коллегами выявили нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Специалисты обнаружили на борту одного из рыбодобывающих судов превышение процента по прилову судака не промысловой длины, а также сети с запрещенным размером ячейки – 105 мм. Недопустимый прилов превысил 50 килограммов при разрешенных 16,6 килограмма.

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