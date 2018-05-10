VII Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут 17 мая в Пскове
17 мая в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, дом 2) пройдут VII Кирилло-Мефодиевские чтения посвященные Дню поминовения святых Кирилла и Мефодия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
Традиционно Чтения собирают музейных исследователей, библиотечных специалистов, краеведов, филологов, искусствоведов, историков, литературоведов и лингвистов, работающих с книжными памятниками, редкими и ценными экземплярами изданий.
Начнутся чтения в 14:00 в конференц-зале библиотеки (2 этаж). Вход на мероприятие свободный.
C программой чтений можно ознакомиться на сайте библиотеки.