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23 раза выезжали на ДТП сотрудники псковского МЧС с 3 по 9 мая

С 3 по 9 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 23 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 22 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период деблокирование пострадавших не производилось. Двум травмированным была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам. Один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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